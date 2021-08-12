Ngôi trường đào tạo bảo mẫu số 1 thế giới, giỏi như võ "thiếu lâm tự" mức lương cả tỷ đồng mỗi năm

Trong suốt hơn 120 năm qua, trường Cao đẳng Norland ở Anh luôn được biết đến là ngôi trường đào tạo bảo mẫu uy tín nhất thế giới. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các gia đình danh giá giàu có với mức lương hơn 100.000 USD/năm. Mỗi sinh viên khi ra trường trong người đều có những kỹ năng được đào tạo đặc biệt và bài bản.

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