Ngôi làng nổi trên mặt nước không bao giờ đóng băng ở Hungary, các nhiếp ảnh gia trên thế giới đều 'đổ xô' về đây vì phong cảnh quá đẹp

Bodok (nổi trên hồ Bokodi) là một ngôi làng nhỏ, ít được biết đến ở thành phố Budapest, Hungary. Điểm đến hút khách du lịch và các nhiếp ảnh gia khắp trên thế giới. Nơi đây, phong cảnh vô cùng đẹp giúp bạn thư giãn sau những tháng ngày mệt mỏi với công việc.

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