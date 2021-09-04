Ngôi đền rêu cực nổi tiếng ở xứ sở hoa anh đào được UNESCO công nhận là di sản thế giới và là cố đô Kyoto, Nhật Bản

Đền Saiho-ji được biết đến với khu vườn tràn ngập sắc xanh của 120 loài rêu khác nhau. Nơi đây là một trong những di sản thế giới UNESCO của cố đô Kyoto, Nhật Bản. Hầu như các du khách đều thích thú đến ngôi đền này để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nó.
Đời Sống 22:31 04/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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