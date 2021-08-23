Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trong trẻo tựa pha lê đáng ghen tị cùng vóc dáng như TƯỢNG TẠC của hot girl Malaysia

Cathryn Lee (hay Lý Nguyên Linh) người mẫu, diễn viên, nghệ sĩ dương cầm, vũ công ballet người Malaysia nổi tiếng đa tài. Cô sở hữu vẻ đẹp trong trẻo như pha lê đáng ghen tị đã đành, vóc dáng yêu kiều là yếu tố khiến cô dung nạp lượng fan khổng lồ.
Đời Sống 16:06 23/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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