Nghẹt thở trước giây phút cứu sống bé trai trượt chân ngã và chìm nghỉm dưới hồ nước sâu vắng người

Đoạn clip do camera an ninh đặt tại hồ cá ghi lại cho thấy, một cháu bé tới hồ nước chơi rồi bất ngờ trượt chân rơi xuống. May mắn được chủ hồ phát hiện, lao xuống hồ cứu sống đứa trẻ.

