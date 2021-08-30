Nghẹt thở nhìn tòa nhà 'chọc trời' bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm khiến ai cũng xám mặt vì sợ

Tòa nhà cao 28 tầng, có khoảng 419 căn hộ với 818 người sinh sống. Ít nhất 68 xe chữa cháy và hơn 360 lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Nguồn cung cấp điện và khí đốt của tòa nhà đã bị ngắt để đảm bảo an toàn cho hoạt động cứu hộ.
Đời Sống 06:15 30/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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