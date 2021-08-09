Nghẹt thở khoảnh khắc người đàn ông bất chấp nguy hiểm lao mình xuống dòng nước cứu cô gái bị nước lũ cuốn trôi

Lũ lụt ở Trung Quốc xảy ra nghiêm trọng. Ngày 8/8 vừa qua, tại tỉnh Tứ Xuyên, một người đàn ông đã dũng cảm đã lội qua vùng nước ngập sâu để cứu người đi xe máy bị lũ cuốn xuống sông. Ngay khi nạn nhân được cứu lên, chiếc xe máy trôi theo dòng nước lũ và biến mất.

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