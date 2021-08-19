Nghe tiếng khóc của bé gái bị bỏ rơi, đàn chó hoang đã cứu bé sơ sinh gần cống thoát nước và hành động sau đó khiến nhiều người xúc động

Video ghi lại hình ảnh bé gái bị bỏ rơi chỉ vài giờ sau khi sinh tại bang Haryana, miền bắc Ấn Độ. Khi nghe thấy tiếng khóc, bầy chó hoang đã kéo cô bé vào khu vực an toàn. Sau đó, bầy chó hoang sủa ầm ĩ khiến một người qua đường chú ý.
Đời Sống 15:35 19/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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