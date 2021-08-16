Nghe tiếng ĐỘNG LẠ trong cây ATM, cảnh sát tuần tra GIẬT MÌNH khi bắt được tên trộm trong tư thế KHÓ ĐỠ

Vụ việc xảy ra hôm 5/8 vừa qua tại Namakkal, Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Cảnh sát tuần tra đã nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ trong 1 cây ATM. Do tên trộm chui vào định lấy tiền nhưng bị mắc kẹt lại và không tự thoát ra được.

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