Nam thanh niên một phen khiếp vía và cú nhảy 'xuất thần' để TRÁNH NHANH con bò bất ngờ ‘phản chủ’, người xem vừa buồn cười vừa lo sợ

Tình huống "bò phản chủ" gây sốc được camera ghi lại hôm 8/8 ở Kaeng Krachan, tỉnh Phetchaburi, Thái Lan. Con bò vừa được thả ra khỏi xe thì bất ngờ lao thẳng về phía người chủ khiến người này cũng giật mình bỏ chạy.

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