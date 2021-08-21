Nam thanh niên đứng im bất động, khóc ra tiếng Mán khi nhìn xuống dưới chân thấy cả nghìn 'quái vật' nhầy nhụa đang trườn lúc nhúc

Nhìn nó chưa chế biến ngoài chợ thôi đã đủ sợ, liệu bạn có can đảm "đột nhập" hẳn vào đại bản doanh nuôi lươn để xem hàng trăm - hàng ngàn con cùng tụ tập thì cảnh tượng trông sẽ như thế nào chưa?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-dung-im-bat-dong-khoc-ra-tieng-man-khi-nhin-xuong-duoi-chan-thay-ca-nghin-quai-vat-nhay-nhua-dang-truon-luc-nhuc-419443.html