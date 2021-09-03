Nam thanh niên đu người trên không, trèo từ mái nhà xuống đất rồi thản nhiên trốn khỏi khu cách ly và cái kết không thể lường trước

Nam thanh niên bất chấp mọi nguy hiểm, trèo từ mái nhà cao xuống. Llợi dụng khoảng cách hẹp giữa 2 dãy nhà rồi men theo tường, từ từ xuống đất, sau đó, đối tượng thản nhiên trốn khỏi khu cách ly.
Đời Sống 07:54 03/09/2021

Phương Di (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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