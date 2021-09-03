Mỹ nữ xứ Chùa Vàng thu hút triệu fan nhờ phong cách QUYẾN RŨ, số đo 3 vòng căng đét cùng đôi chân dài miên man

Chonlada Patsatan (biệt danh: Fon) được biết đến là hot girl Thái Lan và cũng là diễn viên, người mẫu 9X với phong cách quyến rũ. Đặc biệt cô "thu phục" người hâm mộ với thân hình nóng bỏng với số đo 3 vòng lần lượt là 91-60-86 cùng đôi chân dài miên man.
Đời Sống 12:35 03/09/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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