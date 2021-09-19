Mùi thịt tươi của trâu rừng đã lôi kéo linh cẩu đến tranh giành con mồi với 'vua đồng cỏ' và cái kết phải trả giá bằng máu

Mùi thịt trâu đã khiến những con linh cẩu trở nên liều lĩnh hơn và quyết định tấn công bầy sư tử để cướp mồi. Tuy nhiên, hành động này chẳng những không giúp chúng có được bữa ăn, mà còn mất một thành viên. Sự tham lam và muốn tranh giành con mồi của 'vua sư tử' khiến nó phải trả giá đắt.

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