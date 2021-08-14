Mực nang dùng "skill" biến hình khiến con mồi phải hoa mắt, kẻ đi săn lớn nhất đại dương cũng phải đau đầu

Nhờ vào việc có hàng triệu sắc tố màu trên da, mực nang dễ dàng thay đổi màu sắc nhằm ngụy trang tránh kẻ thù hoặc 'thôi miên' con mồi. Thậm chí những kẻ đi săn nó còn phải hoa cả mắt vì sự biến đổi màu sắc trên cơ thể quá nhanh
Đời Sống 10:49 14/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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