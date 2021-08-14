Mua tủ lạnh cũ qua mạng, người đàn ông TÁI MẶT khi phát hiện sự thật khi kiểm tra bên dưới, không thể giữ nổi bình tĩnh

Người đàn ông Hàn Quốc lên mạng mua 1 chiếc tủ lạnh cũ về sử dụng, trong quá trình lau dọn ông đã vô tình phát hiện ra 1 thứ không thể tin nổi ở bên dưới. Đó là những xấp tiền mệnh giá 50.000 won và 5000 won được sắp xếp gọn gàng và dùng băng dính dán lại vào phía dưới chiếc tủ, có giá trị tương đương gần 3 tỷ đồng VNĐ.
Đời Sống 11:27 14/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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