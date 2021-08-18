Một người đàn ông chơi đùa cùng lúc với con rắn hổ mang lớn, nhưng hành động cuối cùng của anh mới là điều gây choáng

Tại một hồ nước, người đàn ông đang có những hành động chơi đùa cùng hai con rắn hổ mang mặc chúng phùng mang như đang giận dữ. Chưa dừng lại ở đó, hành động cuối clip của người này khiến khán giả sốc nặng.
Đời Sống 08:00 18/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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