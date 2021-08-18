Một con sư tử cái bất ngờ lao đến vồ lấy người đàn ông và sự thật cảm động phía sau

Câu chuyện xảy ra tại Mexico, người đàn ông này đã cứu con sư tử khi nó còn nhỏ và nuôi cho đến khi trưởng thành. Sau đó, con sư tử được chuyển tới một khu bảo tồn động vật hoang dã để chăm sóc. Khi anh đến thăm, con vật đã lập tức nhận ra và nhảy bổ lên người thể hiện sự vui mừng với chủ cũ.
Đời Sống 09:00 18/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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