Mì 'tử thần' cay xé lưỡi ở Indonesia ăn '3 ngày 3 đêm' cũng chưa hết cay, có gì đặc biệt?

Tại Jakarta, Indonesia có món mì độc đáo được gọi là mì "tử thần" với phần sốt cay làm từ ớt tươi, thách thức vị giác của các tín đồ ẩm thực. Nếu bạn là người ăn cay thì hãy thử trải nghiệm món ăn này khi ghé thăm Indonesia, có lẽ đây sẽ là món ăn khiến bạn khó quên.

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