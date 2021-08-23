Mẹ để con trong ô tô rồi đi chợ cả tiếng chưa thấy ra, người dân khi thấy đứa trẻ liền phá cửa giải cứu vì...

Thấy đứa trẻ ngồi trong ô tô có dấu hiệu ngạt thở và khóc, người dân ngay lập tức tìm cách mở cửa cứu đứa bé. Nguyên nhân cũng vì đứa bé ngồi trong ô tô quá lâu giữa trời nắng nóng mà ra. Vụ việc xảy ra tại chợ Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Đời Sống 22:14 23/08/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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