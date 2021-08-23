Mẹ để con trong ô tô rồi đi chợ cả tiếng chưa thấy ra, người dân khi thấy đứa trẻ liền phá cửa giải cứu vì...

Thấy đứa trẻ ngồi trong ô tô có dấu hiệu ngạt thở và khóc, người dân ngay lập tức tìm cách mở cửa cứu đứa bé. Nguyên nhân cũng vì đứa bé ngồi trong ô tô quá lâu giữa trời nắng nóng mà ra. Vụ việc xảy ra tại chợ Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-de-con-trong-o-to-roi-di-cho-ca-tieng-chua-thay-ra-nguoi-dan-khi-thay-dua-tre-lien-pha-cua-giai-cuu-vi-419955.html