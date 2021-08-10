Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm nữ sinh lao vào "choảng nhau" không thương tiếc, tung cước đá hệt như phim hành động Hồng Kông

Một đoạn clip ghi lại cảnh đánh nhau giữa các học sinh gây xôn xao dư luận. Theo công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa hai nữ sinh. Cả hai đều mang theo bạn hẹn nhau hồ Việt An (xã Bình Lâm, H.Hiệp Đức) để giải quyết. Tất cả đều là học sinh lớp 10.
Đời Sống 09:41 10/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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