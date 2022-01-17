Mạo hiểm 'xâm nhập gia cư' của loài cá sấu mau cam bí ẩn, nhóm người ngỡ ngàng trước hang động đầy ắp dơi và không gian bí hiểm của nơi này

Loài cá xấu cam bí ẩn này chuyên ăn dơi và thường sống ẩn sâu bên trong các hang động ở Gabon. Chuyến thám hiếm của những nhà khám phá vừa ly kỳ vừa mang chút rùng rợn bởi không gian của hang động tối tăm nơi này.
Đời Sống 15:30 17/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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