Mang tặng 3 túi quà, nhóm từ thiện yêu cầu mỗi người nhận làm điều này trước lúc ra về

Một nhóm mạnh thường quân đã đến phát quà cho bà con giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Tuy nhiên, sau khi nhận quà và chuẩn bị ra về, nhóm này yêu cầu người nhận hãy nhảy múa cùng học và hô to rằng: "Chúc sức khỏe nha, cố lên nha" khiến nhiều người thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-tang-3-tui-qua-nhom-tu-thien-yeu-cau-moi-nguoi-nhan-lam-dieu-nay-truoc-luc-ra-ve-419386.html