Mang sính lễ đến đón dâu nhưng chú rể lại bị TRÓI VÀO CỘT cùng 3 phù dâu và nguyên nhân thật sự khiến dân mạng phẫn nộ

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh náo hôn theo phong tục địa phương diễn ra tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Theo đó, chú rể và 3 phù dâu sẽ bị trói vào cột rước sự la ó, thích thú của đám bạn xung quanh. Video được chia sẻ khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-sinh-le-den-don-dau-nhung-chu-re-lai-bi-troi-vao-cot-cung-3-phu-dau-va-nguyen-nhan-that-su-khien-dan-mang-phan-no-419018.html