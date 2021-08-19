Mãn nhãn khi xem người đàn ông dùng ĐŨA THÉP dài gần 5m, nặng 15kg để gắp trứng gà, nhiều người xem kinh ngạc không tin vào mắt mình

Một người đàn ông ở Sơn Đông, Trung Quốc đã dùng đôi đũa bằng thép dài 4,6m, nặng 15kg để thực hiện thử thách gắp trứng gà. Kết quả của thử thách khiến nhiều người tỏ ra vô cùng kinh ngạc và thán phục.

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