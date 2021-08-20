Màn giải cứu 'đô vật' vùng biển sâu khi bị mắc vào lưới đánh cá khiến cư dân mạng vỗ tay rào rào vì vô cùng điêu luyện

Tổ chức Thủy sản và Đại dương Canada chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con cá voi xám dài 8 m mắc kẹt 4 ngày gần đảo Vancouver được thả tự do. Đã được đội động vật cứu hộ Cannada giải cứu an toàn.

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