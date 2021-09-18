Mắc kẹt khi nhảy lên boong tàu cá mập vùng vẫy dữ dội, mồm con vật đầy máu do cắn vào thanh chắn nhiều lần để tìm cách thoát thân

Một con cá mập lớn nhảy lên boong tàu đánh cá và bị mắc kẹt trước khi được các thủy thủ giải cứu. Khi ấy miệng của con vật đã bị chảy máu do cắn thanh chắn nhiều lần để tìm kiếm cách thoát thân.

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