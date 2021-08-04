Mặc kệ 'Chúa tể các loài rắn' đang 'phùng mang trợn má', mèo nhà vẫn quyết bảo vệ gia đình suốt 1 tiếng đồng hồ

Một con mèo nhà đang có màn 'so gang' với rắn hỗn mang suốt 1 tiếng đồng hồ trước cửa nhà. Ông Subhendu Mallik, tổng thư ký của Snake Helpline, cho biết: "Rắn hổ mang có khả năng giết chết mèo, nhưng con mèo này đã sẵn sàng đặt tính mạng của mình để bảo vệ gia đình mình".
Đời Sống 09:00 04/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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