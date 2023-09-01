Lửa bất ngờ bùng lên, người đàn ông bốc cháy như đuốc, lăn lộn đau đớn trên đất cố dập lửa

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/8, tại Chanthaburi, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại. Nạn nhân là ông Suttipong Kanyapan, 56 tuổi. Nguyên nhân là do ông kéo mô tơ khởi động trong khi kiểm tra thiết bị nhưng lượng xăng còn sót lại đã bốc cháy từ bugi.
Đời Sống 08:30 01/09/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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