Lũ lụt kinh hoàng suýt cuốn trôi người đàn ông theo dòng nước chảy xiết và pha giải cứu 'NGOẠN MỤC' thấy mà thót tim

Đoạn clip được quay lại vào ngày 8/8, tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Phát hiện người đàn ông đi xe máy đang vật lộn giữa dòng nước chảy xiết. Người dân nhanh chóng chạy tới giải cứu trước khi chiếc xe máy của người đàn ông này bị lũ cuốn trôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lu-lut-kinh-hoang-suyt-cuon-troi-nguoi-dan-ong-theo-dong-nuoc-chay-xiet-va-pha-giai-cuu-ngoan-muc-thay-ma-thot-tim-417658.html