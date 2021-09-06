Loài thằn lằn duy nhất trên thế giới có khả năng bay 'như rồng' chỉ sống tại các rừng cây rậm rạp ở Đông Nam Á

Thằn lằn Draco là loài thằn lằn duy nhất trên thế giới có thể tự bay, nên chúng còn được gọi là "rồng bay". Loài này sống trong các rừng cây rậm rạp ở Đông Nam Á. Nhờ vào khả năng này mà đó đã tránh được sự rình rập từ những kẻ đi săn.
Đời Sống 00:08 06/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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