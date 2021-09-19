Loài chim cực nguy hiểm được ví như khủng long thời hiện đại, tốc độ di chuyển 'nhanh như chớp' lên đến 50km/giờ

Chim Cassowary với bản tính hung hăng, cơ thể to lớn, tốc độ di chuyển nhanh (lên đến 50 km/giờ) cùng đòn tấn công bằng chân, vốn có những chiếc móng được ví với dao găm. Khi những con chim khác thấy nó thì phải cố gắng bay thật nhanh để trốn thoát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loai-chim-cuc-nguy-hiem-duoc-vi-nhu-khung-long-thoi-hien-dai-toc-do-di-chuyen-nhanh-nhu-chop-len-den-50km-gio-425448.html