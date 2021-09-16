Loài cá tồn tại 300 triệu năm có vũ khí 'hạng nặng' khiến cá mập cũng phải khiếp sợ, nhìn trông như sinh vật ngoài hành tinh

Hagfish là loài cá giống lươn có khả năng bài tiết ra chất nhờn để thoát khỏi kẻ đi săn và khoan thịt con mồi từ bên trong. Bộ phận kỳ lạ nhất của nó chính là miệng, trông như sinh vật ngoài hành tinh.
Đời Sống 14:47 16/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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