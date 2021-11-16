Loài cá độc dưới đáy đại dương sâu lập tức 'tan chảy' nếu bị đưa lên mặt nước, khiến các nhà khoa học phải đau đầu đi tìm lời giải đáp

Các nhà khoa học Đại học Newcastle đã phát hiện ra 3 loài cá lạ thuộc họ nòng nọc. Chúng sống ở độ sâu khắc nghiệt dưới đáy đại dương nhưng lại 'tan chảy nhanh' khi vừa đưa lên bờ. Trong chuyến thám hiểm quốc tế để khám phá chiều sâu của rãnh Atacama, nơi sâu nhất Thái Bình Dương các nhà khoa học đã tìm ra 3 loại cá này.
Đời Sống 22:17 16/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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