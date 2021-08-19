Loài cá có tay hiếm nhất thế giới ở Australia, đang phải đối diện với nạn bắt trộm làm cảnh

Cá tay đỏ thường đi bộ dọc đáy biển ở vịnh Frederick Henry, đông nam Tasmania (Australia). Với chiếc vây đỏ trông giống bàn tay, chúng đối diện với nạn săn trộm làm cảnh. Số lượng cá tay đỏ được xác nhận là dưới 100 cá thể. Đây được xem là một trong những loài cá hiếm nhất thế giới.

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