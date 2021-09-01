Lộ clip 'chị đại quận 4' bị 'bế' lên phường, ngồi vắt chéo chân cãi tay đôi với công an: 'Xét nghiệm cái gì trong khi mình không có bệnh'

Sau khi đoạn clip ra đường không vì lý do chính đáng nên bị cưỡng chế đưa về phường của 'chị đại quận 4' được đăng tải, mới đây, đoạn đoạn clip khác ghi lại cảnh người phụ nữ này tại nơi làm việc của chiến sĩ công an cũng được chia sẻ rầm rộ. Theo đó, chị này liên tục chỉ trỏ, nói chuyện lớn tiếng và có thái độ không hợp tác khi các cán bộ giải thích về việc ra đường phải có giấy xét nghiệm y tế.
Đời Sống 11:08 01/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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