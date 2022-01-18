Linh dương lội qua sông, bất ngờ bị 'quái thú đầm lầy' tóm gọn, nhưng con mồi vẫn cố gắng chống cự đến hơi thở cuối cùng

Trong video, một con cá sấu khổng lồ ẩn mình trong làn nước đầy bùn đất và chầm chậm tiến về phía con linh dương đầu bò. Dù trông thấy nguy hiểm trước mắt nhưng dường như con linh dương đầu bò không còn lựa chọn nào khác.

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