Linh dương đầu bò vượt sông đi qua lãnh địa của cá sấu khổng lồ bất ngờ bị phục kích

Nhờ vào bản năng sát thủ vốn có, con cá sấu khổng lồ đã dễ dàng tóm gọn chú linh dương đầu bò đang vượt sông. Tuy nhiên, việc giết chết con mồi lại khiến nó tốn không ít thời gian và công sức. Hầu như, các loài động vật nào đi ngang qua lãnh địa của nó đều bị đó phục kích truy sát.

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