Linh dương đầu bò ngang nhiên đối đầu với sư tử và cái kết đẫm máu cho kẻ "điếc không sợ súng"

Phát hiện thấy một con linh dương đầu bò đơn độc đang lang thang trên đồng cỏ, con sư tử cái đã lao đến với ý định kiếm cho mình một bữa ăn thịnh soạn.Tuy nhiên, thay vì bỏ chạy, linh dương đầu bò lại có một quyết định vô cùng "điên rồ". Ngay khi sư tử tới gần, nó đã dùng cặp sừng sắc nhọn của mình chiến đầu với đối thủ.

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