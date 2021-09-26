Linh dương đang uống nước thì bất ngờ bị trăn khổng lồ cắn ngập răng và màn 'NUỐT CHỬNG' con mồi nhanh như chớp

Phát hiện đà linh dương và ngựa vằn đang uống nước. Trăn khổng lồ ẩn mình dưới mặt nước chờ đợi thời cơ tấn công bất ngờ. Chỉ trong giây lát nó đã cắn chặt được một con linh dương và nhanh chóng nuốt chửng con mồi một cách nhanh chóng.

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