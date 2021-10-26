Linh dương con bị 'chúa tể thảo nguyên' truy sát trên đầm lầy, nhờ có 'vũ khí bí mật' mà nó đã thành công trốn thoát

Do địa hình không thuận lợi nên con sư tử cái không thể phát huy được tốc độ tối đa của mình nên nó đành bỏ cuộc. Chính nhờ khả năng tăng tốc đáng nể và vũ khí bí mật là đôi chân, linh dương non đã có màn thoát chết ngoạn mục.
Đời Sống 13:00 26/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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