Linh cẩu bỏ mạng vì dám ngang nhiên giành lấy con mồi của 'lãnh chúa vùng đồng cỏ'

Mùi thịt trâu đã khiến những con linh cẩu trở nên liều lĩnh hơn và quyết định tấn công bầy sư tử để cướp mồi. Tuy nhiên, hành động này chẳng những không giúp chúng có được bữa ăn, mà còn mất một thành viên. Sự tham gia của bầy linh cẩu phải khiến bọn chúng trả giá cực đắt.

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