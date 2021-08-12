Lịm tim trước sự đáng yêu của nam thanh niên trong loạt clip Tiktoker đi xe cà tàng, ‘ÉP’ người khó khăn nhận nhu yếu phẩm trong mùa dịch

Nhân vật trong clip là anh Phạm Tùng Lâm, hay có biệt danh dễ thương “Lâm Ống Húc”. Tài khoản TikTok của anh hiện có hơn 337K follower và những clip làm từ thiện anh nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lim-tim-truoc-su-dang-yeu-cua-nam-thanh-nien-trong-loat-clip-tiktoker-di-xe-ca-tang-ep-nguoi-kho-khan-nhan-nhu-yeu-pham-trong-mua-dich-417655.html