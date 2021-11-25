Liều lĩnh đối đầu trực tiếp với tê giác nặng 2,5 tấn, trâu rừng 'ngu ngốc' nhận cái kết đắng ngắt

Đoạn video ghi lại cho thấy con trâu cái to lớn, nặng khoảng 700kg, dùng hết sức lao thẳng vào con tê giác trắng nặng gần 2,5 tấn. Wayne Howarth cho biết nếu so sánh về cân nặng, con trâu cái thực sự không phải là đối thủ của tê giác trắng.
Đời Sống 08:00 25/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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