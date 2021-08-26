Liên tục ngửi thấy MÙI LẠ trong phòng ngủ nên lật tấm thảm lên mới phát hiện nguyên nhân, 2 vợ chồng GIẬT MÌNH vì bí mật KINH HÃI

Theo chủ nhân đã chia sẻ đoạn video, căn nhà vợ chồng cô đang sống được xây dựng từ thế kỷ thứ 16 và mới được cải tạo trong thời gian gần đây. Khi phát hiện mùi hôi họ đã mở nắp cống ở phía dưới tấm thảm trải sàn… Cả 2 giật mình phát hiện bên dưới toàn chất thải vệ sinh nặng.
Đời Sống 12:59 26/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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