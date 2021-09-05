Lật tẩy các mánh khóe làm đồ ăn hấp dẫn, lôi cuốn người 'mê đắm mê đuối' như trên hình quảng cáo

Gắn ốc vít, trộn keo hay sử dụng xi đánh giày là một vài bí quyết được sử dụng để làm những món ăn trên các bức ảnh quảng cáo tươi ngon, hấp dẫn hơn và khác xa với thực tế. Sau khi xem xong video bạn cũng đã biết được các mánh khóe của các đồ ăn được quảng cáo như thế nào rồi nhỉ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lat-tay-cac-manh-khoe-lam-do-an-hap-dan-loi-cuon-nguoi-me-dam-me-duoi-nhu-tren-hinh-quang-cao-422501.html