Lang thang trong rừng, nhóm thanh niên bất ngờ phát hiện loại cây 'quý hơn vàng'

Một nhóm thanh niên dự định đi đồi sim thu hoạch sim nhưng bất thành và phải ra về tay trắng. Tuy nhiên, nhóm này lại bất ngờ phát hiện ra cả một "đồi" sâm xuyên đá quý hiếm. Được biết, loại sâm này được đánh giá chỉ thua sâm ngọc linh và tốt hơn cả nhân sâm của Triều Tiên.

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