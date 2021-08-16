Làng nghề làm da truyền thống có tuổi đời gần 1000 năm ở xứ "Nghìn lẻ một đêm" Morocco

Xứ nghìn lẻ một đêm Morocco nổi tiếng với truyền thống làm da và gốm sứ từ thời Trung Cổ. Các xưởng thuộc da tại đây tồn tại gần 1.000 năm. Nhiều người ở vùng này vẫn còn lưu giữ nét truyền thống văn hóa ấy qua từng ấy năm và luôn duy trì phát triển nghề làm da cho đến nay.

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