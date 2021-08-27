Lần theo dấu vết HỔ MANG CHÚA, nhiếp ảnh gia phát hiện và ghi hình lại CUỘC CHIẾN SINH TỬ của nó và trăn vua, ai sẽ giành chiến thắng?

Nhiếp ảnh gia này đã phát hiện ra cảnh con rắn dài 1,2m này đang trườn trong bụi rậm và anh đã theo dõi nó cho đến khi con rắn giết chết rồi nuốt chửng một con trăn vua có cùng kích thước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-theo-dau-vet-ho-mang-chua-nhiep-anh-gia-phat-hien-va-ghi-hinh-lai-cuoc-chien-sinh-tu-cua-no-va-tran-vua-ai-se-gianh-chien-thang-420780.html