'Làn gió mới' Đinh Trang Thảo làm mưa làm trên MXH, có điểm thi tốt nghiệp THPT khiến ai nấy cũng phải bất ngờ

Sở hữu tài khoản Tiktok gần 6 triệu followers từ những video "xịn xò" và hấp dẫn, cô nàng Đinh Trang Thảo –2K3 đến từ Ninh Bình được ví như “làn gió mới” của làng Tiktok Việt. Hứa hẹn sẽ mang đến cộng đồng Tiktok nhiều bất ngờ thú vị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-gio-moi-dinh-trang-thao-lam-mua-lam-tren-mxh-co-diem-thi-tot-nghiep-thpt-khien-ai-nay-cung-phai-bat-ngo-417212.html